Inbrekers stelen miljoen aan geld en juwelen uit huis van moeder Beyoncé

Bij The Talent Scouts wordt er meteen ingegrepen als scout zonder overleg contact zoekt met talent

Bij de nieuwe SBS 6-show The Talent Scouts, die zaterdag begint op televisie, zijn de gedragsregels achter de schermen flink aangescherpt. Het moet misstanden als die bij The Voice of Holland voorkomen. ,,Het kan misschien verkrampt overkomen, maar wij willen die veilige omgeving borgen.”