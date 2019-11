Independence Day-regisseur verfilmt zeeslag die alles veranderde: ‘Het was David versus Goliath’

In zijn kantoor aan La Brea Avenue in Los Angeles legt Roland Emmerich (63) de laatste hand aan zijn oorlogsepos Midway. Er moeten nog wat speciale effecten verfijnd worden. Wie het oeuvre van de Duitse regisseur kent – specialist in rampenfilms als Independence Day, 2012 en Godzilla waarin visuele krachtpatserij de inhoud grotendeels bepaalt – weet dat dit geen sinecure is.



Bijna 99 procent van de film is klaar. Emmerich laat zijn medewerker aan de montagetafel enkele sleutelscènes vertonen die de thema’s van zijn film weergeven. Samengevat: Amerikaans heroïsme versus Japanse zelfoverschatting. De hevige gevechten in 1942, toen Amerika als underdog de vloot van de Japanse tegenstander volledig in puin schoot, worden door historici beschouwd als een keerpunt van de oorlog in de Grote Oceaan.



,,Het was David versus Goliath’’, vat Emmerich samen. ,,Het is een film over de oorlog van goed tegen kwaad. Tegenwoordig is dat een schimmig gebied. Niemand weet nog waarover in de huidige oorlogen wordt gevochten. Toen was het allemaal veel meer helder. En de wijze waarop de Amerikaanse soldaten hun leven in de waagschaal stelden, verdient na al die jaren nog steeds ons respect.’’