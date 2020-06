Indringende docu Marc de Hond trekt zeldzaam veel kijkers naar Net 5

Daarmee respecteerde maakster Nada van Nie, die De Hond voor de docu anderhalf jaar volgde, de wens van de op 3 juni aan kanker overleden zoon van opiniepeiler Maurice de Hond. ,,Hij had zelf een heel precies idee hoe en wanneer alles moest verlopen. Altijd de regie willen houden, ook nu hij er niet meer is’’, zei Van Nie daarover tegen deze site . In de documentaire stond het privéleven centraal van De Hond, die onder meer vrouw Remona en kinderen Livia (3) en James (1) achterliet. Van Nie was tijdens het draaien vooral onder de indruk van hoe sterk Marc zich hield voor zijn gezin. ,,Marc leerde zichzelf zijn energie te behouden tot het echt niet meer gaat’’, aldus Van Nie. ,,Tot die tijd besloot hij elke dag ongelooflijk intens te genieten van zijn gezin. Dat verraste mij ook het meest: hoe hij op deze manier ook de mensen die hij liefheeft en die het meeste verdriet hebben om zijn verlies, positief hield. Hij droeg hén tijdens zíjn ziekte.’’

Zeldzaam

De docu staat met 557.000 kijkers op plek 14 in de dagelijkse kijkcijfer-top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Het zijn zeldzaam hoge cijfers voor de kleine zender, die de afgelopen tijd hooguit zo’n 300.000 kijkers wist te trekken met series of films. De laatste uitschieter was de show waarin bekende mannen eind vorig jaar uit de kleren gingen om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker, met 813.000 toeschouwers.



Het best bekeken programma van de dag was, zoals vrijwel altijd, het NOS Journaal op NPO 1 (1,9 miljoen kijkers). Die zender is goed voor de volledige top vijf: