Informele foto's van de Oranjes op nieuwe postzegels

Sinéad O'Connor: Prince probeerde mij in elkaar te slaan

13:15 Ze is bij het grote publiek bekend met haar cover van Prince’s nummer Nothing Compares 2 U, maar een goede relatie met de zanger zelf had Sinéad O’Conner allerminst. Dat heeft ze vandaag verteld in de ochtendshow Good Morning Britain. Volgens Sinéad probeerde Prince haar een keer in elkaar te slaan.