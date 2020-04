Inge Ipenburg: Krankzinnig, ik ben al vijf weken door niemand aangeraakt

Dancefeest Sensation komt pas in 2021 weer terug

6:15 Ook in de dance-industrie is het bericht dat alle evenementen die vóór september zouden plaatsvinden hard aangekomen. Op Instagram laat Sensation, een van 's lands grootste en bekendste dance events, weten 'zeer bedroefd te zijn'. Op 3 juli zou in de Johan Cruijff Arena het event Beyond Sensation plaatsvinden, de opvolger van het 'vertrouwde' Sensation dat voor het laatst in 2017 werd gehouden.