Inge wil in bikini flaneren en Leco zet Leontine in het zonnetje

SBS zet Johnny de Mol en Wendy van Dijk op nieuwe zangshow

14:28 Johnny de Mol en Wendy van Dijk zijn de presentatoren van de nieuwe zangshow We Want More. Dat heeft SBS6 bekendgemaakt. Eerder werd al duidelijk dat Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en Ali B de vijfkoppige jury vormen.