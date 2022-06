Inmiddels weten we dat Máxima genadeloos is als het aankomt op haar voeten

Tom Hanks: Heteroman­nen moeten homorollen aan lhb­ti-ac­teurs overlaten

Hoewel Tom Hanks zijn eerste Oscar won voor de de film Philadelphia (1993), waarin hij een homoseksuele man speelde die besmet was met hiv, vindt de 65-jarige acteur dat dat nu niet meer zou kunnen. Dit meldt The New York Times Magazine.

