Intens verdrietig hoe Gerald Roethof de naam van Nicky Verstappen misbruikt

Vergeten lied van twee ex-Beatles ontdekt op zolder

Op een zolder in het Engelse Birmingham is een vijftig jaar oud lied ontdekt dat ooit is opgenomen door de in 2001 overleden Beatle George Harrison en zijn bandmaat Ringo Starr (81). Het muziekstuk met de titel Radge Shaam werd geschreven door journalist Suresh Joshi. Hij introduceerde The Beatles bij de Indiase yogagoeroe Maharishi Mahesh Yogi, die in 2008 in het Limburgse Vlodrop stierf.

10 november