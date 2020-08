Internationaal bekroonde Het Geheim van de Meester keert terug op tv

Internationaal bekroond

Het AVROTROS-programma won eerder dit jaar nog een internationale tv-prijs . Tijdens de uitreiking van de New York Festivals TV & Film Awards werd het programma beloond met ‘goud’ in de categorie The Arts.

De aflevering die bekroond is, stond in het teken van het schilderij Wolken en Water van William Turner uit 1840. Het doek hangt in Museum de Fundatie. Het museum in Zwolle is de enige openbare collectie in Nederland die een olieverfschilderij van Turner bezit.