Interview Harry en Meghan levert Net5 hoogste kijkcijfers op sinds 2004

Het spraakmakende interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan is gisteren door ruim 1,5 miljoen Nederlanders bekeken op Net5. Het is daarmee het meest bekeken programma op die zender sinds 2004. Het interview is net niet de meest bekeken uitzending ooit geworden voor de zender, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.