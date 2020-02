Intrigerende Netflix-serie over een totaal ontspoorde sportman

Podcast Bingewatchers Welke films winnen de belangrijk­ste Oscars?

19:30 Wordt het de gedoodverfde favoriet 1917, of gaat toch Joker of Once Upon a Time... in Hollywood met de Oscar voor beste film aan de haal? De apotheose van het awardseizoen is aankomende zondag en er valt al goed te schetsen bij wie de Oscars terecht gaan komen.