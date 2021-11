Irene Moors stopt na twaalf seizoenen met de TV Kantine

,,Ik heb besloten dat het mooi is geweest’’, zei ze vanavond bij RTL Boulevard. ,,Dat is helemaal niet ingewikkeld. Het is niet het einde van de TV Kantine, maar voor mij is het gewoon mooi geweest.’’

De typetjesshow was het laatste programma dat het tv-duo nog samen maakte. Irene Moors vertrok in 2016 na 26 jaar bij RTL, waar Carlo wel bleef. Ze stond enige tijd onder contract bij SBS 6 als presentatrice, maar mocht als actrice actief blijven bij de TV Kantine. Dat bleef ze na de periode bij SBS doen.

Irene Moors transformeerde onder anderen in onze columnist Angela de Jong.

Haar vertrek bij de TV Kantine betekent niet het einde van het duo, dat jarenlang succes had met onder meer Telekids en Life4You. Carlo, die nu zonder Irene furore maakt bij RTL, werkt aan een programma-idee voor het tweetal. ,,We houden elkaar sowieso nog vast en het is zeker niet het einde van Carlo en Irene’’, zei Moors. ,,Alleen die pruiken en die dingetjes, daar ben ik... nou, niet klaar mee, maar dat hoeft niet meer.’’

De TV Kantine is al sinds 2009 op televisie. Het programma trekt nog altijd meer dan een miljoen kijkers per aflevering en won in 2010 de Gouden Televizier-Ring. Irene maakte zich onsterfelijk met persiflages van bijvoorbeeld Kim Holland. De laatste seizoenen gaven Boszhard en Moors al meer ruimte aan andere BN’ers die goed kunnen persifleren, zoals Elise Schaap en Chantal Janzen, die onder anderen Nikkie Plessen en Samantha de Jong speelden.

Irene Moors als Kim Holland.

