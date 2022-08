Iris van den Ende en man na zestien jaar uit elkaar

‘Na zestien hele fijne en liefdevolle jaren samen hebben wij het verdrietige besluit genomen om uit elkaar te gaan’, laat het stel weten in een verklaring. De twee arriveerden altijd samen op premières. ‘Het mooiste geschenk is onze zoon Liam. Wij zullen er altijd voor hem zijn en hem op de eerste plaats zetten. We gaan nu in alle rust deze nieuwe weg uitvinden.’

Theaterproducent Joop van den Ende sprak vorig jaar nog vol lof over de hechte familieband. ,,Die is hecht, daar zijn Janine en ik trots op. De kinderen erbij, de aanhang, en onze kleinzoon, Liam. Bijna één jaar is hij. Een genot.”

Van den Ende en Biekman traden in 2018 op Mallorca in het huwelijk. Met haar bedrijf MediaLane produceert Van den Ende onder meer tv-programma’s als The connection, Matthijs gaat door en Even tot hier.

