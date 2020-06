Irma Sluis verdient een plekje in de Canon van Nederland

Het klinkt waarschijnlijk gek, maar ik werd ineens weemoedig tijdens de laatste – corona volente – persconferentie van Rutte, De Jonge én Irma Sluis. Natuurlijk ben ik dolblij dat we met z’n allen gaan versoepelen, de middelbare scholen openen, de tijdslots bij het plaatselijke buitenzwembad worden verruimd – morgen al? – in plaats van dat Rutte met een somber gezicht kwam vertellen wat we nu ook al niet meer mochten.