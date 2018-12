Is boer Wim nog bij Marit? Op zoek naar het best bewaarde geheim van Marknesse

Dj's Top 2000 trappen stemweek af in Utrecht: hele week samen in bus

11:00 In Utrecht wordt vandaag de Stemweek voor de Top 2000 van NPO Radio 2 afgetrapt. Radio-dj's Wouter van der Goes en Frank van 't Hof geven live het startschot tijdens de uitzending van Spijkers met Koppen. In de stemweek kunnen mensen aangeven welke nummers wat hen betreft in de Top 2000 thuishoren.