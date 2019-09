Is Eva Jinek wél bestand tegen het Jack Spijkerman-effect?

Waylon bekent: Ik deed af en toe een klusje voor een drugsdea­ler

21:32 Waylon heeft in de periode voor zijn carrière van de grond kwam in drugs gehandeld. Dat bekende hij vanavond in het programma Sterren op het Doek aan presentator Özcan Akyol. ,,Ik had een goede vriend die handelde in het goedje en daar deed ik dan af en toe wel eens een klusje voor.’’