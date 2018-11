Is het ontslag van Dennis Weening echt zo’n ramp?

De fascinerende carrousel van list en bedrog rond de gedwongen Dennis Weening-exit bij Expeditie Robinson had in elk geval één positief effectje voor RTL: ik heb donderdagavond voor het eerst sinds lange tijd weer eens een aflevering van a tot z gekeken.



Robinson is mijn blinde vlek. Ik zie heus dat het mooi gemaakt is en vind het bijzonder dat het al zó lang zo populair is. Maar mij pakt het gewoon niet. De BN’ers, of wat ervoor door moet gaan, spreken me doorgaans niet aan. De ruzies en het gekonkel vind ik stomvervelend, net als dat theater met proeven, immuniteitskettingen en zwarte stemmen. Daar heb ik bij Wie is de Mol? ook moeite mee, maar dat programma heeft tenminste een positieve vibe.