Is Justin Bieber nog te redden? ‘Behandeling is een lijdensweg’

Britney Spears schoor haar hoofd kaal in een tijd dat ze kampte met drugs en depressies. Robbie Williams en Lady Gaga vertellen open over hun mentale problemen. Vorige zomer belandde Demi Lovato in het ziekenhuis na een overdosis. ,,Ik wil God bedanken dat hij me heeft laten leven’’, schreef de zangeres op Instagram. Het rijtje artiesten dat worstelt met het sterrendom, is lang.