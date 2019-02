Is Meghan opgejaagd wild? ‘Clooney heeft het mis’

De verhalenstroom over Meghan Markle is eindeloos. Ze zou haar medewerkers slecht behandelen, ruzie hebben met schoonzus Kate en harteloos zijn tegen haar zieke vader. Ze zou te dure kleding dragen, haar man Harry dingen verbieden en lak hebben aan koninklijke tradities. Op websites van de tabloids als The Sun en The Daily Mail verschijnen er geregeld vijf verhalen per dag over de hertogin van Sussex. Het kwam de Britse pers deze week op zware kritiek te staan van onder meer George Clooney, vriend van het koninklijk paar. ,,Ze jagen overal op Meghan. Ze wordt achtervolgd en belasterd‘’, zei de acteur in interview. ,,Het is ontzettend frustrerend om dat te zien.’’