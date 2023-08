‘Is Walter echt voor de liefde geselecteerd in B&B vol liefde?’

Yannick Jozefzoon en Yootha Wong-Loi-Sing in nieuwe BNNVARA-se­rie

BNNVARA komt in november met een nieuwe dramaserie over een liefdeskoppel in de Rotterdamse onderwereld. Santos is vanaf donderdag 9 november iedere week op NPO 3 te zien, maakte de omroep bekend. Via NPO Plus zijn alle afleveringen dan ook gelijk te streamen.