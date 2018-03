Isa Hoes poedelnaakt op boekenkaft en Lieke krijgt les van Oprah

Het op 26 oktober 2016 geboren zoontje van zanger André Hazes en zijn vriendin Monique heeft vandaag zijn eerste stapjes in de peuterspeelzaal gezet. Monique legde vast hoe Andreas 'André' Martinus Hazes nieuwsgierig om zich heen keek en een roze loopwagentje in de vorm van een varkentje uitkoos om mee te spelen.

Isabella, de zesjarige dochter van presentatrice Nicolette Kluijver, is op zoek naar een nieuw dierenvriendje, en wel in de vorm van een kuikentje. Ze stopte twee eieren in haar warme laarsjes. Broeden maar!

Politiewoordvoerster Ellie Lust is een waar kijkcijferkanon op de dinsdagavond met haar eigen show Ellie op Patrouille. Vanavond is te zien hoe ze in Albanië meeloopt met een politieteam dat bivakmutsen draagt.

Zanger Charly Luske is na een paar dagen verlost van het gips dat om zijn arm zat nadat hij tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk de banden in zijn onderarm scheurde. De blauwe plekken matchen met zijn tattoo, concludeert hij als een boer met kiespijn.

Rick Brandsteder, de zoon van Ron Brandsteder, heeft een nieuw klusje te pakken. Vandaag figureerde de Temptation Island-presentator in een videoclip van volkszanger Frans Duijts. Het werd een soort Debiteuren Crediteuren meets The Office.

Kersverse mama Airen Mylene is zielsgelukkig met haar pasgeboren zoontje Bodhi in haar armen. ,,We genieten van elkaar'', vertrouwt ze haar fans vanuit bed toe.

Oelala! De cover van het nieuwe boek dat Isa Hoes samen met haar goede vriendin Medina Schuurman schreef, is onthuld. In Te lijf halen de twee de overgang uit de taboesfeer, en dat doen ze onder meer door zich poedelnaakt te laten fotograferen.

Douwe Bob is één van de vele Nederlanders die zich graag uitslooft in de sportschool. De The Voice Kids-coach raakt aardig in vorm, vindt hij zelf.

Een geluksmomentje voor topfotograaf William Rutten: tijdens een hongerklop stuitte hij op een gigantische taart. Daar is hij wel even zoet mee.

Lieke van Lexmond had gisteren in Londen het genoegen een van haar grootste helden te ontmoeten. Talkshowkoningin Oprah wilde best wel even op de foto en deelde met Lieke haar 'fantastische energie' en een aantal levenslessen.