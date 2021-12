Isabelle Huppert krijgt ere-Gouden Beer voor hele oeuvre

Isabelle Huppert: Mijn films zijn mij allemaal even lief

De Franse actrice Isabelle Huppert rent van film naar film en speelt ook veel theater. De belangrijkste titels uit haar filmoeuvre zijn deze zomer in filmmuseum Eye te zien. In september komt zij naar Amsterdam met de theatervoorstelling Mary Said What She Said, over de Schotse koningin Mary aan de vooravond van haar executie.

