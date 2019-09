Israëlische omroep wil geld terug voor Madonna's songfestival-act

Sam Smith wil niet meer worden aangespro­ken met ‘hij’

18:47 Sam Smith vraagt of mensen hem voortaan niet meer willen aanspreken met ‘hij'. De zanger, die eerder dit jaar al aangaf non-binair te zijn, wil liever met ‘hen' of 'hun' worden aangesproken. Dat liet Samen vandaag in een reeks openhartige tweets weten.