Italiaanse bruiloft voor Roos Moggré

Si! De liefde vieren in Italië met de liefde van mijn leven en zoveel liefde om ons heen", schrijft Roos op Instagram bij een foto van de grote dag.

Roos maakte eind vorig jaar bekend dat zij en Donatello trouwplannen hadden. Hij vroeg haar tijdens een vakantie in Sardinië ten huwelijk. De twee kregen in juli 2016 een dochter, Isabella.