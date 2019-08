Ivo van Hove wint prestigieuze prijs

Van Hove regisseerde onder meer de musical Lazarus, die hij met wijlen David Bowie maakte. Komend theaterseizoen verschijnen Freud en Wie heeft mijn vader vermoord onder zijn regie op de planken. In 2020 gaat in New York zijn versie van The West Side Story op Broadway in première. Daarna regisseert hij Isabelle Huppert in La menagerie de verre van Tennessee Williams. Op zondag 1 september is Ivo van Hove de zesde en laatste Zomergast op NPO 2.