J.K. Rowling ontkent transfoob te zijn: ‘Natuurlijk doet leven transgenders ertoe’

‘Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter - verwacht nooit een genuanceerd gesprek - en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en betaal sindsdien de prijs’, aldus de onder vuur liggende Rowling in een ruim 3600 woorden tellend verhaal.



De schrijfster legt onder meer uit dat haar interesse in transkwesties vooral professioneel is omdat het terugkomt in een nieuw boek in de misdaadserie die ze schrijft onder haar pseudoniem Robert Galbraith. Rowling schetst vervolgens verschillende redenen waarom ze haar zorgen uitte en dat alles bespreekbaar moet zijn.



Ze verhaalt daarom ook over haar verleden waarin ze niet alleen slachtoffer was van huiselijk geweld, maar ook van seksueel misbruik. ‘Ik benoem dat niet in een poging sympathie op te wekken, maar uit solidariteit met de enorme aantallen vrouwen die net zo'n geschiedenis hebben als ik.’



Rowling zegt dat ze ‘buitengewoon veel geluk’ heeft gehad. ‘Ik ben een overlevende, zeker geen slachtoffer. Ik heb alleen mijn verleden genoemd omdat ik, net als elk ander mens op deze planeet, een complex achtergrondverhaal heb dat mijn angsten, mijn interesses en mijn meningen vormt. Ik vergeet die innerlijke complexiteit nooit wanneer ik een fictief personage creëer en ik vergeet het zeker nooit als het gaat om transgenders’, aldus de auteur.



In de afgelopen dagen reageerden veel fans en queer-organisaties boos of teleurgesteld op de eerdere uitspraken van Rowling. Ook Harry Potter-vertolker Daniel Radcliffe en Fantastic Beasts-acteur Eddie Redmayne namen afstand van de tweets van de schrijfster.