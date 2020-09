J.K. Rowling weer beschuldigd van transfobie

De kritiek op Rowling zwelde aan na een boekbespreking in The Daily Telegraph , waarin de recensent de conclusie trok dat de strekking van Rowling’s boek was: ‘vertrouw nooit een man in vrouwenkleren’. Daarop brak opnieuw een storm van kritiek op Rowling los via sociale media. Hoofdpersoon in het boek, detective Cormoran Strike, vreest dat de vermiste huisarts Margot Bamborough het slachtoffer is geworden van Dennis Creed, die een ‘travestiete seriemoordenaar’ wordt genoemd omdat hij zijn slachtoffers doodt terwijl hij vrouwenkleding droeg.

Andere conclusie

De recensent van de krant The Observer is het niet eens met de conclusie van zijn collega en de kritiek op de schrijfster van het boek dat dinsdag uitkomt in het Verenigd Koninkrijk. ‘Ik heb het boek gelezen, dat moet u ook doen en dan zal u een andere conclusie trekken. Zonder het plot te verklappen: u zult constateren dat het allemaal bullshit is.’



De schrijfster kreeg eerder dit jaar een storm aan kritiek over zich heen vanwege uitspraken over genderidentiteit. Critici zagen die als discriminerend. ‘Ik ken en hou van transmensen, maar door het concept sekse te schrappen ontnemen we veel mensen de mogelijkheid om op een betekenisvolle manier te praten over hun leven’, schreef ze onder meer.



Nikkie de Jager, ook wel bekend als NikkieTutorials was een van de critici van Rowling. ‘En dan te bedenken dat ik groot fan was van Harry Potter. J.K. Rowling, je bent een schande. Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Shame on You’, zei Nikkie.