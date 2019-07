Ja Rule ontloopt gevangenisstraf in zaak mislukte Fyre Festival

Fyre moest een elitair muziekfestival worden waar rijke millennials op een tropisch eiland konden feesten met topartiesten en modellen. Het werd een grindterrein met noodtenten zonder voldoende eten en drinken. De organisatoren bliezen het evenement af toen de festivalgangers teleurgesteld het eiland op kwamen. Vlak voor de officiële opening, maar nádat Amerikanen tot tienduizenden dollars hadden betaald voor kaartjes.



Ja Rule, die het feest samen met zakenman Billy McFarland organiseerde, beloofde de bezoekers dat het feest zelfs het beroemde festival Coachella zou overtreffen. ‘Coachella x 1000’, schreef de rapper onder meer op sociale media. Ondanks die uitspraken oordeelde de rechter in New York vandaag dat Ja Rule niet wordt vervolgd. Hij stelde dat de opmerkingen van Ja Rule sowieso al niet geloofwaardig genoeg waren om voor waarheid aan te nemen.



Naast Jeffrey Atkins, de echte naam van Ja Rule, is ook de marketingchef Grant Margolin vrijgesproken.