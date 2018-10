Jack Pot wint Faamnaam 2018

Drie weken geleden startte de dj's hun zoektocht: wie heeft de origineelste naam van Nederland? Vandaag werd duidelijk dat Jack Pot de grote winnaar is. Hij reageert enthousiast: ,,Hartstikke leuk, ik had het niet verwacht. Ik zit al mijn hele leven op de jackpot te wachten en doe ook elke week mee voor de jackpot.”



Voor Coen Swijnenburg was ook deze editie weer een groot succes. ,,We vragen ons toch weer ieder jaar af waar alle namen vandaan komen, er komt gewoon geen einde aan”, vertelt hij enthousiast.



De luisteraars van de radiozender hebben uiteindelijk een top vijf weten samen te stellen. De tweede plek is voor Adrianus Bleeker, Klaar Wakker eindigt op plek drie, Hilbrand Baar wist de vierde plek te bemachtigen en Riet Suiker sluit de top vijf af.



Jack Pot is de opvolger van Chris Mus, die er in 2017 vandoor ging met de Faamnaam van het jaar. Eerder kregen Kenny Boeijen en Ferry Kuhlman deze eervolle titel. Op de Faamnaam-site is de complete uitslag van de competitie te vinden.