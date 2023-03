Jack Spijkerman: ‘Die leraar Duits van Wim de Bie staat nog steeds voor de klas’

Ook in zijn televisieprogramma’s werd veel met typetjes gewerkt. Spijkerman: ,,Volgens mij was het Owen Schumacher die het ooit voorstelde. Ik dacht: typetjes? De enige die dat kunnen zijn toch Van Kooten & De Bie? Zo zaten ze in mijn hoofd.’’

Veel sketches van de twee Hagenaars hebben volgens Spijkerman (74) een eeuwigheidswaarde. ,,Laatst bij de verkiezingen stuurde een vriend nog een filmpje van Van Kooten & De Bie door, over iemand die voor het eerst van zijn leven wil stemmen, op de Tegenpartij. Zo goed, nog steeds. Blijkbaar ontsteeg hun werk de actualiteit, ze pakten onderwerpen beet die kennelijk nog steeds spelen. Daarbij: zij maakten geen cartoons, maar ze speelden typetjes die je werkelijk op straat tegen kon komen. Meneer Foppe, Frank en Carla van Putten, je ziet ze lopen. Otto den Beste, die leraar Duits die Wim speelde, die staat ook vandaag nog ergens voor de klas. Dat weet ik zeker.’

Strijder voor engament

Lol hebben om het lol hebben, daar was Wim de Bie niet van. ,,Er moest een betekenis, een boodschap aan gekoppeld worden”, zegt collega en generatiegenoot Freek de Jonge, die in het verleden met De Bie samenwerkte. ,,Hij was eigenlijk altijd de strijder voor, of de vertegenwoordiger of redacteur van het zuivere van het engagement. Het moest een inzicht verschaffen over een situatie. En daar was hij soms een beetje calvinistisch streng in, maar dat was zijn sterke punt in dat duo.”

De Jonge noemt De Bie ook ‘een dierbare vriend’, ,,misschien zelfs iets meer een dierbare collega. En een monument in televisie-amusement, en ook als satiricus. Maar Wim was misschien wel ondanks alles een grappenmaker, hij was heel erg komisch omdat hij het eigenlijk allemaal zo ongelooflijk serieus meende. En het was een fijn mens om mee om te gaan.”

