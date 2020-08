Jack Spijkerman over eigen optreden bij TV-Toppers: Kijk vooral niet

Interview Bevrij­dings­jour­naals NOS slaan aan: ‘Docenten zijn blij, onze bulletins zijn perfect voor pubers’

7:43 Aanvankelijk klonk er enige kritiek, maar al snel sloot de tv-kijker de Bevrijdingsjournaals van de NOS in het hart. Eindredacteur en een van de bedenkers Paul Vloon vertelt over de impact, de enorme berg research die achter het project schuil gaat en de nieuwe serie die sinds gisteravond te zien is op NPO 1. ‘De oorlog gaat echt in je hoofd zitten.’