Jack van Gelder trekt zich terug: ‘Kan het nu toch niet goed doen’

Van Gelder is een van de presentatoren die zich volgens het zaterdag in de Volkskrant verschenen artikel grensoverschrijdend gedragen zou hebben op de redactie van NOS Sport. Zo nodigde hij onder andere collega Aïcha Marghadi uit in zijn bad, toen ze vroeg of hij haar mentor wilde worden. Een misplaatste grap, volgens Van Gelder zelf afgelopen vrijdag in Hlf8.



Na alle kritiek die er de afgelopen dagen over hem heen kwam, besloot Van Gelder maandag niet aan te schuiven bij Hlf8. Hendriks kwam aan het begin van de aflevering met een verklaring. ,,Jack van Gelder zit natuurlijk op maandag altijd bij ons om de sport te bespreken. Hij is trouwens van harte welkom. Hij heeft zelf besloten om even wat rust te nemen. Het is niet omdat hij zich wil verstoppen of niks heeft te zeggen. Maar puur omdat wat hij zelf ook zegt: hij het voor zijn gevoel toch niet goed kan doen.”