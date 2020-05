Jada Borsato feliciteert ouders met trouwdag en Fajah in rood setje gekiekt

Niall Horan stelt fans teleur: er komt geen One Direction-reü­nie

16:04 De geruchten over een One Direction-reünie doen al een tijdje de ronde. Toen alle leden hun voormalige collega Zayn Malik weer gingen volgen op sociale media, wisten de fans het zeker - maar ze worden nu toch teleurgesteld. Oud-bandlid Niall Horan ontkent dat One Direction bij elkaar komt.