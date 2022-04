Jaimie pronkt met haar nieuwe billen en Beau blijkt man met raar haar

Elton John bedankt bijzondere familie tijdens concert: ‘Zonder jullie was ik nu dood geweest’

Elton John stond vrijdag tijdens zijn concert in Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis uitgebreid stil bij een voor hem zeer speciale familie uit Indiana waar hij zijn leven aan zegt te danken. ,,Ik kan ze niet genoeg bedanken, want zonder hen zou ik waarschijnlijk dood zijn’', zei de zanger, zo meldt WTHR-TV.

