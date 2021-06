Jaimie Vaes over filmpje waarin ze ‘op zoek gaat naar cocaïne’: ‘Was een grapje’

Lil’ Kleine en Jaimie Vaes weten de gemoederen de afgelopen twee weken flink bezig te houden. Eerder kwam het nieuws al naar buiten dat de rapper was opgepakt na een vermeend geweldsincident met zijn vriendin op Ibiza. Jaimie zou bebloed de lobby van het hotel waar ze verbleven zijn ingerend. De zaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Eergisteren kwam het stel naar buiten met een verklaring waarin Jaimie aangaf dat er absoluut geen sprake van fysiek geweld is geweest.



Sinds enkele dagen circuleert er echter ook een filmpje op het internet, waarin te zien is hoe Jaimie zichzelf met een vriendin filmt. De twee bespreken in de video dat ze zichzelf gaan aankleden om vervolgens op zoek te gaan ‘naar een beetje cocaïne’. ,,En als we dat hebben gevonden, zijn we weer de gouwe ouwe.”



Jaimie reageert vandaag in een kort statement in haar Instagram Stories dat de video totaal uit verband is getrokken. ‘Lieve, lieve mensen, filmpje is vijf jaar geleden op het zonnige Ibiza opgenomen. Lío zat nog in de verrekijker van zijn vader en daarnaast was dit overduidelijk als grapje bedoeld naar ‘close friends’. Helaas zijn er rotte appels die het voor andere doeleinden hebben willen gebruiken’, schrijft ze. Ze sluit af met de woorden: ‘Susie moet haar huiswerk beter gaan doen’, verwijzend naar een Engels gezegde over roddelen.