Jaimie Vaes over relatie Lil Kleine: ik was gewoon op, ik woog 45 kilo

new york Webster Hall geniet van Hollandse bierdou­ches bij Guus Meeuwis: ‘We hadden extra voorraad’

De shows van Guus Meeuwis in New York hebben het personeel van Webster Hall aangenaam verrast. Zelfs de in Amerika onbekende bierdouche tijdens de optredens kon de Amerikanen niet kwaad krijgen. ,,We hadden een singer-songwriter verwacht, maar dit was wel iets anders.’’

6:08