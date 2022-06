Jaimie Vaes wil iets doen voor slachtoffers van huiselijk geweld

Vaes, die na uitgelekte beelden van haar mishandeling aangifte heeft gedaan tegen haar ex Lil Kleine, denkt dat anderen helpen haar zelf misschien ook helpt met ‘het verwerkingsproces’. Op welke wijze ze dat gaat doen, kan ze nog niet zeggen. ,,Er komt in ieder geval iets moois aan, een project, waar ik nu nog niet zoveel over kan zeggen.”

Zelf durft Vaes inmiddels opener te zijn over wat ze heeft meegemaakt. ,,Door de situatie waar ik in zat, ben ik mijn mond gaan houden. Het is ook niet een onderwerp waar mensen makkelijk over praten en het was ook gewoon wijselijk dat ik mijn mond hield. Er was geen ruimte voor. Daardoor raakte ik wel steeds verder verwijderd van mezelf. Want ik heb wel een mening en geef die ook graag.”