Jaimie was niet op slag verliefd op Lil’ Kleine: ‘Hij was 15, ik was 20'

Jaimie en Jorik Scholte, zoals de rapper echt heet, kennen elkaar inmiddels al meer dan tien jaar. De twee vormen pas sinds drie jaar een stelletje en verwelkomden in juli zoontje Lio.

Kay Nambiar, presentator van de MTV-show, was nieuwsgierig naar het moment dat de vonk tussen de twee oversloeg. Daar gingen wel wat jaren overheen, zo vertelt Jaimie. ,,Tien jaar geleden verzorgde ik de styling voor iemand. Ik kwam in de studio en Jorik zat daar toen. Ja, we hadden een beetje gemeenschappelijke vrienden dus ik zag hem wel eens voorbij komen.”



Toch was er van liefde op het eerste gezicht absoluut geen sprake, zo benadrukt de brunette. Dat had vooral met het leeftijdsverschil te maken. ,,Ja, ik was 20, hij was 15. Dan kijk je gewoon anders naar iemand. Dat is niet zo gek.” Ze ging dan ook niet op de avances van Jorik in. Tot drie jaar geleden. ,,Toen kwam ik terug uit Bali. Hij vroeg mij toen om een kans en dat vond ik heel gek. Maar ik heb hem die kans gegeven en ben nooit meer weggegaan", aldus Jaimie, die uit de doeken doet dat het allemaal 'heel geleidelijk’ ging. ,,Het was niet zo dat ik zei: kom maar hier. Eerst waren we vrienden, een relatie zijn we echt langzaam ingerold. Ik ging er wel open voor staan, ik was niet van: ‘dit kan niet’.”



Het leeftijdsverschil is volgens Jaimie geen probleem meer, al denkt ze wel dat vrouwen eerder volwassen zijn dan mannen. ,,Jorik is op bepaalde punten wel weer verder dan ik, hij is echt van het aanpakken. Hij zet zich overal voor de volle honderd procent voor in. Dus wat dat betreft levelt alles wel een beetje.”