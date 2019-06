Jaïr dompelt zich onder in privélevens van de rijken

Van politiek Den Haag naar topondernemend Nederland. Waarom?

,,Ik heb een fascinatie voor feestjes. Die verslaan is het leukste wat er is. En als de drank aan de man is, worden de gesprekken altijd net wat joliger. Voor Jinek en een soort societyrubriek die ik heel lang had in NRC Handelsblad, bezocht ik geregeld van die partijen waar veel succesvolle mensen komen. Ik wilde eens een paar dagen met ze meelopen. Hoe flikken ze het, wat zijn de tegenslagen?’’



Dan moet je deze ‘succesrijken’ nog zien over te halen mee te doen…

,,Ik dacht dat dit heel moeilijk zou zijn, maar het viel mee. Dat kwam ook een beetje omdat ze het leuk vinden wat ik doe bij Jinek, merkte ik. Die positieve toon. Het zijn overigens geen bedrijfsportretten geworden hoor. Het is ook kritisch. Cor van Zadelhof is een nestor van de vastgoedwereld en dat is ook een schimmige wereld. Hoe weet je nou of je niet met frauduleuze mensen in zee gaat? Die man heeft in Breukelen een enorm landgoed waar hij elk jaar een polo-picknick organiseert. Polo spelen in zijn achtertuin dus. En daar komt iedereen, van Neelie Kroes tot André Kuipers! Er was nog nooit een camera geweest. Van Zadelhof wil daar ook begraven worden. Hij heeft al een hele bloemenheuvel laten aanleggen. Wij portretteren echt de top van de top. Denk ook aan kunstenaar Joseph Klibansky en voetbalmakelaar Rob Jansen.’’



Hoe anders zijn deze mensen dan politici?

Ferwerda lacht. ,,Ondernemers vinden het vaak lastig onderbroken te worden. Maar ze zijn ook eerlijker. Politici hebben belangen, moeten compromissen sluiten en draaien daarom vaak om de hete brei heen. Ondernemers zijn dan heel verfrissend. ‘Fast forward, niet teveel schimmig polderen, hup de beuk erin.’ Ook opvallend: de lol zit hem meer in de kunst van het deals sluiten en daar de allerbeste in zijn, dan in het geld. Ze spelen een wedstrijd die ze per se willen winnen. En dat is topsport. Ik heb respect voor ze. Zo’n imperium van de grond af opbouwen, het is mij niet gelukt.’’



Leren we ook een andere Jaïr kennen?

,,Tja, om zoiets nou over jezelf te zeggen. Het grote voordeel is dat ik meer tijd heb dan in Jinek waar de items vier minuten duren. Mensen kunnen meer worden uitgediept. Er valt uiteraard weer veel te lachen, maar er zitten beslist ook serieuze gesprekken in. En meer rust.’’