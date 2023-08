Jake Paul en Jutta Leerdam bezoeken haar wassen beeld en vergelijken de billen

Dat gevoel is niet zo gek, want de wassen Jutta en de Jutta van vlees en bloed lijken sprekend op elkaar. Hoewel bezoekers de beelden in het museum op de Dam doorgaans niet mogen aanraken, heeft Leerdam ‘zichzelf’ even goed geknuffeld. Paul ging een stap verder en kneep stevig in de billen van nep-Leerdam. Daarna deed hij hetzelfde bij de echte, die daar wel om kon lachen. Bekijk de foto’s en video’s, lees door onder de post

De topatleet kreeg onlangs als tweede vrouwelijke sporter uit Nederland ooit een beeld in het bekende museum. Schaatsster Yvonne van Gennip was de eerste. De Amerikaanse Paul, die in het raplied zegt te gaan trouwen met de ‘queen of The Netherlands’, is ter voorbereiding al een tijdje onze cultuur aan het proeven. Soms letterlijk: de twee werden gespot bij een poffertjeskraam in Laren.