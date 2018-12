Jamai deelt foto van man die zijn leven redde

Eén specifiek moment stond dit jaar centraal voor zanger Jamai Loman (32) en dat was zijn niertransplantatie. Dankzij zijn zwager Andy is Jamai weer gezond en kan hij vanavond de nodige glaasjes champagne achterover gooien.

Bij een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed en zijn held Andy laat de veelzijdige artiest uit Gouda weten dat de vriend van zijn zus een voorbeeld voor velen is. ,,Dankzij jou kan ik weer leven en zuipen. Happy nieuw nier! Maak er wat moois van allemaal en blijf gezond’’, luidt Jamais boodschap voor 2019.

Jamai kwam in juni plots met het bericht dat zijn huisarts hem direct naar het ziekenhuis had doorgestuurd met nierfalen. Dialyse en een transplantatie waren onvermijdelijk. Twee maanden later werd duidelijk dat Andy een match was en dus een nier aan Jamai kon afstaan. Vorige maand kwam het verlossende woord: de operatie was goed gegaan.

,,Ik ben heel dankbaar, dat is heel moeilijk om in woorden uit te drukken’’, blikte Jamai terug in Pauw op een bewogen periode. ,,Voor mijn zwager is het ook een hele zware operatie geweest. Bij hem halen ze juist wat energie weg, terwijl ze mij energie geven. Het herstel gaat bij hem dan ook iets trager, maar het gaat goed.”

Tien dagen geladen trad de afgeslankte Jamai, die voor zijn comeback zijn haar platinablond verfde, in Ahoy op tijdens Holland Zingt Kerst. Binnenkort is hij ook weer te zien als backstage reporter in The Voice of Holland.