Jamai Loman en Chantal Janzen in nieuwe RTL-zangshow

RTL komt dit voorjaar met een nieuwe zangshow waarin artiesten moeten optreden voor een honderdtal muziekprofessionals. All Together Now wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Jamai Loman voert ‘de 100’ aan.

,,Nee, dit is echt niet de zoveelste talentenjacht’’, bezweert Loman. ,,Mensen die bijvoorbeeld echt voor een platencontract gaan, zie je eerder in The Voice of Holland. Wat wij maken is vooral sympathiek en gezellig amusement. Een vrijdagavondje lol maken dus.’’

De deelnemers van All Together Now, een formule van EndemolShine die al met veel succes te zien was in onder andere Engeland, Australië en Brazilië, hebben als doel dat zo veel mogelijk van de 100 professionals (met zowel rappers en volkszangers als zangcoaches en operazangeressen) opstaan en uit volle borst meezingen. Degene met de hoogste score is de winnaar van de aflevering.

,,Veel deelnemers hebben regionaal al naam gemaakt, maar er zijn ook artiesten die dit programma als een muzikale opstap zien,’’, aldus de aanvoerder van ‘de 100’. ,,Zij willen bijvoorbeeld ons podium graag gebruiken om zichzelf extra te verkopen. En dat mag! Je hoort ons ook niet iemand afkraken, omdat het technisch onvoldoende was. De act moet naast goed klinken, vooral pakkend zijn.’’

Quote Je ziet niet weer die overbeken­de juryleden voorbijko­men, dat werkt verfris­send. Jamai Loman

Wat de tv-kijker volgens Loman ook zal waarderen: ,,Het is niet zo bloedserieus. En je ziet niet weer die overbekende juryleden voorbijkomen. Dat werkt ontzettend verfrissend. In ‘de 100’ kan ook een dragqueen zitten met een mening over hoe iemand zich op het podium moet bewegen.’’ De eerste aflevering van All Together Now is op 3 mei te zien om 20.30 uur bij RTL 4.

Jamai Loman, straks ook te zien in de liveshows van The Voice Holland, is dolblij met zijn nieuwe tv-klus. Zeker na een zwaar half jaar waarin hij door toedoen van nierfalen ineens onder het mes moest. Er bleek een match met zijn zwager die hem een nieuwe nier schonk.

,,Het flitste toen veel door mijn hoofd: ik ben nog niet klaar, ik heb nog zoveel dromen. Maar dat ik weer leuke dingen kan doen en langzaamaan de oude energie voel terugkomen door een andermans orgaan; ik vind het echt een wonder.’’ Ook met zijn zwager gaat alles goed. ,,Waar hij woont, wordt hij constant door iedereen aangesproken als een held.’’

Opportunistisch

We zullen de zanger en tv-bekendheid niet, zoals enkele van zijn RTL-collega’s, de overstap naar John de Mols Talpa zien maken. ,,Ik heb net weer voor vier jaar bijgetekend. Daarnaast, ik zit ook niet in die toplaag van presentatoren die gevraagd wordt. Natuurlijk is het jammer dat collega’s vertrekken, maar voor mij is er wel meer ruimte. Zo opportunistisch ben ik wel. En jong talent krijgt weer een kans.’’

Volgens Loman zijn er ook plannen zelf weer de muziekstudio in te duiken. ,,Maar alles nog wel op een laag pitje. Ik weet dat ik 2019 rustig moet beginnen. Niet weer overal ‘ja’ tegen te zeggen, dat heb ik mezelf beloofd.’’

