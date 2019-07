Jamai loopt Vierdaagse na ingrijpende operatie: ‘Niet aan die nier denken: leven!’

Dagelijks voelt het laatste stukje door de straten van Nijmegen alsof hij door het publiek wordt gedragen. Om de paar meter wordt Jamai Loman toegejuicht, klinkt zijn naam of verzinnen de belangstellenden aan de kant iets anders. ,,Ik heb al je platen, hoor.’’



Jamai Loman, zanger annex televisiemaker, zwaait terug naar iedereen, glundert en geniet van de geestdrift en het enthousiasme van het evenement. ,,Je hoort van iedereen hoe geweldig het is, de Vierdaagse, maar je voelt het pas echt als ’m zelf loopt. Wat fantastisch’’, zegt de Amsterdammer als hij onder het 50 kilometer-finishdoek is gestapt. Er worden highfives uitgewisseld met goede vriend Remco, met personal trainer Niels en zwager Andy. Met z’n vieren hopen zij morgenmiddag de vier maal vijftig kilometer in Nijmegen te voltooien en de felbegeerde medaille op te halen. Hoe het gaat? ,,Goed. Mijn lichaam heeft me niet in de steek gelaten. Ik heb geen blaren, hooguit een beetje brandende voeten, maar dat heeft iedereen.’’



Het plan om de Vierdaagse te lopen krijgt in januari serieuze vorm. ,,Mijn moeder heeft ’m jarenlang gelopen. Wel zeven, acht keer, maar het gaat niet meer. Ze heeft de longziekte COPD. Ik loop nu voor haar én voor de stichting die ik heb opgericht.’’