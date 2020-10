Jamai over nieraandoening en corona: ‘Mijn kleedkamer was altijd al hermetisch afgesloten’

Schoonhoven

,,In mijn paspoort staat Gouda. Daar stond het ziekenhuis. Leuk om in de VS te laten zien: ze beginnen meteen over de kaas. Maar ik ben opgegroeid in Schoonhoven, een stadje met zo’n 12.000 inwoners. Zowat mijn hele familie – ik kom uit een warm en hecht gezin – woont er nog en ik ben er bijna elk weekend. Ik woon inmiddels al langer in Amsterdam dan ik in Schoonhoven heb gewoond, toch voelt het daar altijd als thuiskomen.”