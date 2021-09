Jamai raakt kijkers met cover Billie Eilish in ‘kopie’ van Beste Zangers

videoJamai Loman (35) heeft gisteravond diepe indruk gemaakt op kijkers én collega’s met zijn optreden in het nieuwe programma Tour de Frans . Speciaal voor Angela Groothuizen zong hij een cover van Billie Eilish en menig twitterende kijker had het kippenvel op de armen staan. Ook Angela was geraakt. ,,Tjongejonge, prachtig.’’

In de RTL 4-show Tour de Frans maakt Frans Bauer samen met zes artiesten een reis langs plekken die belangrijk zijn geweest in hun leven. Aan het einde geven de sterren een miniconcert voor de hoofdgast van de aflevering, met liedjes die diegene dierbaar zijn. Gisteravond begon de reis in Alkmaar, de geboortestad van hoofdgast Angela Groothuizen (61).

De Dolly Dots-zangeres haalde onder meer herinneringen op bij de Schutterswei, een voormalige gevangenis die nu een hotel is. Daar had ze vroeger buiten de naam van haar oudste broer staan roepen, die na een kwajongensstreek was opgepakt. In werkelijkheid bleek hij de nacht op het politiebureau te hebben doorgebracht, maar het imposante gebouw was voor Angela alsnog het ideale decor voor het eindconcert.

Daarin roemde Jamai, die zelf op zijn zestiende beroemd werd dankzij Idols, de aandacht van Angela voor jonge artiesten. ,,Er zijn weinig mensen in het vak die je een beetje in de gaten houden, zoals Angela doet, af en toe raad geven, gewoon liefdevol met collega’s omgaan en ook mensen hun succes gunnen’’, zei hij. Ondanks haar decennialange carrière staat Groothuizen volgens hem altijd open voor ‘nieuw geluid’.

Bijvoorbeeld van de Amerikaanse Billie Eilish (19), van wie Angela groot fan bleek te zijn. Voor Groothuizen coverde Jamai haar emotionele nummer I love you. De keuze greep haar al naar de keel voordat Jamai überhaupt was begonnen met zingen, zo mooi vindt ze het. Samen met collega’s als Jan Dulles en Berget Lewis keek ze ademloos naar de intieme vertolking van Jamai, die daarna een staande ovatie kreeg.

Helemaal eigen maken

,,Tjongejonge, prachtig’’, kon Angela alleen maar uitbrengen. ,,Schatje, dankjewel’’, zei ze, terwijl ze Jamai een knuffel gaf. ,,Jeetje... wat prachtig zeg.’’ Angela vond het dapper dat Jamai zo’n klein en lastig nummer had gekozen. ,,Er zijn ook wel liedjes waarmee je sneller kunt scoren natuurlijk. Maar dit is echt... dit... dit is prachtig.’’ Frans Bauer noemde het een ‘geweldig muzikaal cadeautje’. ,,Geweldig gedaan, echt heel erg mooi.’’

Het optreden was een behoorlijke uitdaging voor Jamai. ,,Ik luister het lied veel, maar Billie heeft zo’n eigen geluid’’, vertelde hij. ,,Dus ik dacht: als ik dit dan doe, dan moet ik het ook echt proberen helemaal eigen te maken.’’ Angela’s conclusie was helder: ,,Nou, dat is wel gelukt.’’

Beste zangers 2.0

Ook op Twitter, waar het programma trending topic was, kreeg Jamai complimenten. ‘Hij is toch wel een van de meest ondergewaardeerde artiesten in Nederland, wat een prachtige stem’, schreef iemand bijvoorbeeld. En een ander: ‘Kreeg toch zo’n kippenvel toen ik Jamai het nummer hoorde zingen van Billie Eilish. Supergoed gezongen.’

Twitterende kijkers waren sowieso enthousiast over het programma, hoewel meerdere mensen even dachten dat ze naar de NPO 1-hit Beste zangers zaten te kijken. ‘Doet Frans Bauer nu Beste zangers, maar dan in een bus en met nog meer pogingen tot tranentrekken?’ luidde een van de vele tweets. Hoewel een enkeling sprak van een schaamteloze kopie, vonden de meeste kijkers het niet zo erg. ‘Wat maakt het uit, beter goed gejat dan slecht bedacht.’

De originele versie van I love you schoot vanochtend meteen omhoog in de downloadlijst van iTunes. Het lied is afkomstig van Eilish’ debuutalbum When we all fall asleep, where do we go? en werd nooit als single uitgebracht. Ze zong het wel tijdens concerten, een officiële registratie daarvan trok tot nu toe 40 miljoen views op YouTube:

