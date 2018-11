Jamai wil na ‘onbeschrijflijke gift’ van zwager meer aandacht voor donorschap

,,Ik was zelf geen donor’’, bekende Jamai gisteren in Pauw . ,,Natuurlijk, het onderwerp komt wel eens voorbij, maar eerlijk gezegd was ik daar niet mee bezig. Je denkt dan: daar ga ik nog wel eens over nadenken.” Niet alleen Jamai dacht zo, ook zijn omgeving, merkte de zanger toen hij vanwege chronisch nierfalen een donornier nodig had. ,,Niemand registreerde zich of wist precies wat het inhoudt.” Wat Jamai betreft hoeft ‘niet iedereen’ zich als donor te registreren. ,,Dat moet iedereen helemaal zelf weten." Maar hij hoopt wel dat er meer gesproken wordt over het donorschap.

Energie weg

Jamai kreeg een nier van zijn zwager, ‘een onbeschrijflijke gift’. ,,Ik ben heel dankbaar, dat is heel moeilijk om in woorden uit te drukken’’, zei hij. Met zowel Jamai als zijn zwager gaat het goed. ,,Voor hem is het ook een hele zware operatie geweest. Bij hem halen ze juist wat energie weg, terwijl ze mij energie geven. Het herstel gaat bij hem dan ook iets trager, maar het gaat goed.”



Het leven van Jamai is veranderd door de ziekte en operatie. ,,Natuurlijk, het is heel vergankelijk allemaal. Zeker in deze wereld, die hangt van licht en kartonnen borden aan elkaar", zei hij over de televisiewereld. ,,Je kan je daar wel eens in verliezen. Ik wil het niet helemaal downgraden, maar ik was helemaal niet bezig met chronisch ziek zijn.”