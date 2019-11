Jamai zakt door de ondergrens op RTL 4: slechts 276.000 kijkers

Columniste Angela de Jong oordeelde eerder al hard over Hoe Zal Ik Het Zeggen. ‘Dacht ik dat we met Jan Houdt Hoop de bodem van de televisieput dit jaar hadden bereikt, blijkt dat het met de verborgen-camerashow van Jamai toch nog erger kan', schreef ze. ‘Als ik nog twijfelde of ze bij RTL (al mag u ook SBS/Talpa lezen, want dat is geen haar beter) de tv-kijker ook maar enigszins serieus nemen, dan weet ik het nu zeker. De commerciëlen leven met hun hoofd in een andere tijd, toen het niet uitmaakte wat je uitzond omdat hele nieuwbouwwijken de 4 in het scherm gebrand hadden staan.’



De kijker laat het programma inmiddels ook links liggen, blijkt uit de kijkcijfers van gisteravond. Enig excuus dat de makers kunnen opvoeren is dat er geconcurreerd moest worden met het voetbal op RTL 7. Het demasqué van PSV in Lissabon trok op die zender 920.000 belangstellenden, maar dan is 276.000 kijkers nog altijd erg weinig. De cijfers zijn zelfs nog slechter dan het vroegtijdig van de buis gehaalde Het Spijt Me. Daar keken 314.000 kijkers naar bij de laatste aflevering.