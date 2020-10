James Bond-acteur Sean Connery (90) overleden

James Bond-acteur Sean Connery is op 90-jarige leeftijd in slaap overleden. Dat gebeurde in zijn verblijfplaats op de Bahama's. De acteur voelde zich al langer niet goed, meldt de BBC.

De Schotse acteur vergaarde wereldwijde bekendheid in 1962 door zijn vertolking van James Bond in de eerste Bond-film Dr.No. Hij speelde zes keer Ian Flemings geesteskind en kwam in 1983 nog eens terug als 007 in de onofficiële Bond-film Never Say Never Again van een concurrerende filmmaatschappij. Waaraan Connery is overleden, is nog niet bekend.

Jason Connery, zoon van Sean, laat weten dat zijn vader omringd was door familie tijdens zijn laatste uren op de Bahama's. ,,Het is nog zo kort geleden gebeurd, we moeten het allemaal nog verwerken. Ook al was mijn vader al langer ziek. Het is een verdrietige dag voor iedereen die van mijn vader hield.”

Connery speelde naast zeven Bond-films ook in Indiana Jones films and the Last Crusade, The Hunt for Red October en The Rock. Gedurende zijn acteercarrière werd hij meermaals beloond met awards, waaronder een Oscar, twee Bafta awards en drie Golden Globes. De meest eervolle onderscheiding kwam in 2000, toen hij werd geridderd door Queen Elizabeth.

Afgelopen augustus bereikte de acteur de leeftijd van 90. Dat vierde hij in alle rust op de Bahama's, waar hij zich na zijn pensioen in 2006 terugtrok met zijn tweede vrouw Micheline Roquebrune (91). Hij werd nog amper gezien in het openbaar. Vorig jaar plaatste zijn schoondochter, Fiona Ufton, nog een zeldzame foto van de acteur online toen - de inmiddels sterk verouderde - Connery zijn verjaardag vierde.

Volledig scherm Sean Connery tussen zijn schoondochter Fiona Ufton en zoon James vorig jaar © Instagram

Nadat Connery uit de schijnwerpers stapte, gingen er geruchten de ronde dat het niet zo goed zou gaan met de acteur. De Schot zou aan Alzheimer lijden, al werd dat nooit officieel bevestigd. Ook zou de acteur bijna niet meer buitenkomen wegens oriëntatieproblemen. Daarom zou hij altijd het telefoonnummer van zijn echtgenote Micheline op zak hebben gehad.

Bekijk hieronder Sean Connery's vier meest legendarische Bond-momenten.



Volledig scherm Sean Connery in Goldfinger. © Archief

Volledig scherm Sean Connery als james Bond in Never Say Never Again. © GPD

Volledig scherm Sean Connery tijdens opnames Diamonds are Forever in Amsterdam. © gratis

Volledig scherm Sean CONNERY (James Bond) RÈalisation : Terence Young *** Local Caption *** National Kosteloos © © Sony Pictures Television Inte

Volledig scherm Sean Connery als 007 in Thunderball in 1965. © Getty Images

Volledig scherm Sean Connery als James Bond met zijn Aston Martin DB5 in Goldfinger © Aston Martin

Volledig scherm Sean Connery in The Hunt for Red October. © RV

Volledig scherm Sean Connery nadat hij geridderd werd door Queen Elizabeth. © REUTERS