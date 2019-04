James Bond-baas Ralph Fiennes is plots een balletleraar

the white crowBij het grote publiek is Ralph Fiennes vooral bekend als M, de baas van James Bond, die hij sinds Skyfall (2012) speelt. Maar de gevierde acteur steekt zijn hart en ziel vooral in andere projecten zoals de speelfilm die hij over de legendarische danser Rudolf Noerejev maakte, The White Crow.