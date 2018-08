James Bond in het nauw

Video Glennis Grace: Ik ga Amerika die eigenwijze chick laten zien

14:49 Glennis Grace gaat met een Hollandse dosis eigenzinnigheid de halve finales van America's Got Talent in. De Amsterdamse zangeres heeft de afgelopen weken in Los Angeles bedacht dat ze zich meer mag laten gelden, zo verklapte ze vanochtend na aankomst op Schiphol waar ze werd verwelkomd door wat fans en een legertje pers.